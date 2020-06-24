عاجل.. السودان تدرس تقديم خطاب لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

قال وزير الرى والموارد المائية السودانى ياسر عباس إن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفه بشأن سد النهضة، مؤكدا أن اللجوء لمجلس الأمن حق مشروع للجميع.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، فى السودان، مؤكدا أن بلاده تشترط توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، قائلا : نتوقع استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة فى أى وقت، وأن الخلافات بحاجة لإرادة سياسية لحل أزمة السد، وأكد أنه عند التوصل لتوافق سياسى سيتم عقد محادثات فنية.

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