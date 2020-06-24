ألمانيا تعلن عن استضافة مؤتمر لـ دعم وتنمية السودان غدا

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الأربعاء 24 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت برلين، اليوم الأربعاء، استضافة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وألمانيا مؤتمرا لدعم السودان، غدا الخميس؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وفي وقت سابق، قالت الحكومة الانتقالية السودانية إن العاصمة الألمانية ستستضيف مؤتمر لدعم السودان، من خلال خلق شراكات بين الخرطوم والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
ويعقد المؤتمر عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" بمشاركة رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إلى جانب مشاركة واسعة من عدة دول، بينها مصر.
ويجد مؤتمر شركاء السودان اهتماما دوليا رفيع المستوى لجهة انعقاده من قبل ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ويُحظى بحضور ومشاركة دولية واسعة لأكثر من ٤٠ دولة ومؤسسة دولية، إلى جانب مشاركة أصدقاء السودان؛ بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول الأفريقية والعربية، بينها مصر وأعضاء مجلس التعاون الخليجي، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة ،والولايات المتحدة) بجانب أعضاء مجموعة العشرين، والمنظمات الإقليمية متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن مؤتمر شركاء السودان تطور خلال الأشهر التسعة الماضية من مؤتمر مانحين إلى مؤتمر شراكة يهدف إلى دعم أجندة وبرامج الحكومة الانتقالية المتعددة الخاصة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وعملية الانتقال بالسودان.
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