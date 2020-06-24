يا كردنه تفارق كيف تخلينا ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• الحكاية يمكن جس نبض ..

• الكاردينال عايز يشوف حبنا ليهو قدر شنو ..

• وهل متمسكين بإستمراره لدرجة كبيرة ..

• عايز يقلد حركات جمال الوالي لمن يتقدم بإستقالته من الوصيف ..

• الكلام الفوق دا قالوا لي واحد هلالابي متعصب جدا ..

• قلت ليهو طيب إنت رأيك شنو في بقاء كردنه من عدمه ..

• قال لي أقول ليك الحقيقة ..

• قول الحقيقة طوالي ..

• أنا خائف على الهلال اذا مشى الكاردينال ..

• حاليا منو الموجود في الساحة يملك إمكانيات أشرف ..

• رديت عليهو وقلت القروش ما حال حاجة ..

• قاطعني طوالي وقال لي منو القال ليك كدا ..

• في الكورة دي القروش هي كل حاجة ..

• ما عندك قروش ما بتقدر تعمل اي حاجة ..

• شبر ما بتمشي لي قدام ..

• لا بتقدر تتعاقد مع محترف أجنبي واحد ..

• خليك من محترف أجنبي .. اللاعب الوطني أصبح يطالب بقروش خيالية ..

• قال لي القصة حسابات ما كلام ساي ..

• لو بتتذكر المجالس السابقة ..

• الهلال دا كان غرقان في الديون ..

• الكردنة حل كل الديون دي بالرغم من ان الديون ما كانت في عهده ..

• قلت ليهو كلامك دا ما داخل لي في رأسي دا ..

• قال لي طبيعي عشان ان بتنظر للموضوع من جهة واحدة ..

• عشان فريق الكرة مستواه ضعيف ..

• قلت ليهو كلامك في محلو ..

• قال لي دا حال الكرة كدا ..

• أنا كمان قاطعته وقلت ليهو يا زول اذا امور فريقنا تمام زول بسألك تاني مافي ..

• ان شاء الله تقعد أكثر من 25 سنة زاتو ..

• هو كمان قاطع كلامي بحدة وقال لي نحن الهلال ما بنجامل فيهو ..

• الكاردينال دا لازم يواصل واذا رحل الهلال سيضيع ..

• ما تقول لي الكوارتي ولا اي زول تاني بقدر على المسؤولية دي ..

• دي مسؤولية كبيرة على اي واحد تاني غير الكاردينال ..

• طبعا سكت تاني ما قلت ليهو حاجة ..

• المهم في سري قلت والله اذا مستوى الفريق ما تطور للأفضل ما يقعد ثانية واحدة ..

• الزول دا قرب يطلع في موكب ويهتف فيهو ويقول يا كردنة (تفارق كيف تخلينا) ..

• يا ربي المشجع دا كلامو صاح ..

• القصة دي عايزه تفكير عميق ..

• يا زول أطرد الشيطان من رأسك تفكير شنو كمان ..

• كردنه يرحل بس ..

((صمت اخير)) ..

• أكيد بكرة أحلى وأجمل ..