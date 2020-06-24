شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• الحكاية يمكن جس نبض ..
• الكاردينال عايز يشوف حبنا ليهو قدر شنو ..
• وهل متمسكين بإستمراره لدرجة كبيرة ..
• عايز يقلد حركات جمال الوالي لمن يتقدم بإستقالته من الوصيف ..
• الكلام الفوق دا قالوا لي واحد هلالابي متعصب جدا ..
• قلت ليهو طيب إنت رأيك شنو في بقاء كردنه من عدمه ..
• قال لي أقول ليك الحقيقة ..
• قول الحقيقة طوالي ..
• أنا خائف على الهلال اذا مشى الكاردينال ..
• حاليا منو الموجود في الساحة يملك إمكانيات أشرف ..
• رديت عليهو وقلت القروش ما حال حاجة ..
• قاطعني طوالي وقال لي منو القال ليك كدا ..
• في الكورة دي القروش هي كل حاجة ..
• ما عندك قروش ما بتقدر تعمل اي حاجة ..
• شبر ما بتمشي لي قدام ..
• لا بتقدر تتعاقد مع محترف أجنبي واحد ..
• خليك من محترف أجنبي .. اللاعب الوطني أصبح يطالب بقروش خيالية ..
• قال لي القصة حسابات ما كلام ساي ..
• لو بتتذكر المجالس السابقة ..
• الهلال دا كان غرقان في الديون ..
• الكردنة حل كل الديون دي بالرغم من ان الديون ما كانت في عهده ..
• قلت ليهو كلامك دا ما داخل لي في رأسي دا ..
• قال لي طبيعي عشان ان بتنظر للموضوع من جهة واحدة ..
• عشان فريق الكرة مستواه ضعيف ..
• قلت ليهو كلامك في محلو ..
• قال لي دا حال الكرة كدا ..
• أنا كمان قاطعته وقلت ليهو يا زول اذا امور فريقنا تمام زول بسألك تاني مافي ..
• ان شاء الله تقعد أكثر من 25 سنة زاتو ..
• هو كمان قاطع كلامي بحدة وقال لي نحن الهلال ما بنجامل فيهو ..
• الكاردينال دا لازم يواصل واذا رحل الهلال سيضيع ..
• ما تقول لي الكوارتي ولا اي زول تاني بقدر على المسؤولية دي ..
• دي مسؤولية كبيرة على اي واحد تاني غير الكاردينال ..
• طبعا سكت تاني ما قلت ليهو حاجة ..
• المهم في سري قلت والله اذا مستوى الفريق ما تطور للأفضل ما يقعد ثانية واحدة ..
• الزول دا قرب يطلع في موكب ويهتف فيهو ويقول يا كردنة (تفارق كيف تخلينا) ..
• يا ربي المشجع دا كلامو صاح ..
• القصة دي عايزه تفكير عميق ..
• يا زول أطرد الشيطان من رأسك تفكير شنو كمان ..
• كردنه يرحل بس ..
((صمت اخير)) ..
• أكيد بكرة أحلى وأجمل ..
كانت هذه تفاصيل خبر يا كردنه تفارق كيف تخلينا ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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