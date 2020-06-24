ضبط كميات كبيرة من الوقود مهربة …..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت الادارة العامة للشرطة الأمنية فرعية امبدة من ضبط تانكر وقود سعة(10000) جالون وضبط عدد (4) من المتهمين وشرعت في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم . وقال مدير الشرطة الامنية فرعية امبدة في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان الضبطية نفذت بنجاح بعد توفر معلومات لفرعية امبدة مفادها وجود تانكر وقود بأحد الحيشان جوار مدينة الهدى الاصلاحية يباع فيه وقود(جازولين) بالسوق الأسود لسائقي المركبات بلغ سعر البرميل مبلغ 17000 جنيه والباقة سعة 4 جالون بمبلغ 1500 جنيه ، حيث درج افراد الشبكة على تخريب الاقتصاد الوطني والتسبب فى ندرة سلعة الوقود (جازولين ) من خلال التهريب و بيع السلعة خارج الاطر القانونية وبدون مستندات رسمية من الجهات المختصة وتمت عملية الرصد والمتابعة بإشراف مدير الشرطة الأمنية بولاية الخرطوم وبقيادة رئيس فرع امبدة حيث تمت مداهمة الموقع وضبط المتورطين وبحوزتهم تانكر مع وجود عدد من المركبات مصطفه لتعبئة الوقود وأثناء عمليات البيع . المادة السابقة القبض على طارق حمزة المدير الاسبق لسوداتل…. المقالة القادمة يا كردنه تفارق كيف تخلينا ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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