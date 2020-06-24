القبض على طارق حمزة المدير الاسبق لسوداتل….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال عن القبض على المدير التنفيذي الأسبق للشركة السودانية للاتصالات المحدودة “سوداتل طارق حمزة زين العابدين ” أمس “الثلاثاء”.

وقالت اللجنة على صفحتها الرسمية بفيس بوك: نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الاموال العامة تلقي القبض على طارق حمزة زين العابدين (23 يونيو 2020م).

ومن جهة اخرى سجلت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أمس زيارة ميدانية غير معلنة لمصفاة الجيلي وقفت خلالها على سير انسياب الوقود وكمياته بالمستودعات وحركة الشاحنات للتزود بالوقود.

وأصدر عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال محمد الفكي سليمان عدداً من القرارات الميدانية من ضمنها حل مشكلة الوقود بمحطة النيل للبترول التي تعتبر المحطة الوحيدة التي تمد الشاحنات والناقلات السودانية التي تتحرك من مصفاة الجيلى بالوقود.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح في تصريحات صحفية إن عدم توفر الوقود بمحطة النيل تسبب في تكدس الشاحنات والناقلات، مشيرًا إلى أن اللجنة أصدرت قراراً قضى بإسناد إدارة محطة النيل إلى شركة النيل للبترول بعد أن كانت مملوكة لنقابة العاملين بالنفط.