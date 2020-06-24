دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** هذا العضو في الاتحاد العام هو النشاذ الوحيد في الاتحاد .قاعد في الاقاليم ويطالب بعدم استئناف النشاط بل ويتحدي ويقول لن نسمح باستئناف النشاط وان شاء الله بس يكون حرصو علي صحة المواطن كلام صحيح وما يكون عندو أجندة اخري من عدم عودة النشاط وعموما كما أكدنا من قبل نؤكد اليوم أن الكلمة في الاتحاد العام عند د كمال شداد وأمثال ديل مجرد كمبارس ما عندهم اي قرار والان النشاط سيستأنف بعد موافقة السلطات الصحية والجهات الاخري زات الصلة وسيتقرر ذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام يوم السبت المقبل والاتحاد أكمل كافة الترتيبات لعودة النشاط ملتزما بكل الشروط الصحية .

** مرحبا بعودة النشاط الرياضي وفق الشروط الصحية..مرحبا بعودة الدوري الممتاز ..مرحبا بعودة الإثارة..مرحبا بعودة الحياة إلي ملاعبنا مرحبا بابداعات التش بعد توقف ثلاث أشهر

ونتوقع أن يستأنف الدوري في نهاية يوليو

** الزميل شمس الدين الأمين ( نجم) إذاعة هوي السودان ترك كل أعضاء الاتحاد العام المتواجدين في الخرطوم واتصل بمعتز الشاعر المتواجد في كريمة والمعارض لعودة النشاط .وتحدث معه طويلا حول عودة النشاط

** في علم السياسة والرياضة ..الرئيس يمكن أن يتخذ القرار لوحده …وشداد هو رئيس الاتحاد العام

** قالت صحيفة قوون الصادرة امس أن نجم المريخ محمد الرشيد اقترب من الهلال..وقوون من الصحف الصادقة في الأخبار. ..ولن نندهش ابدا اذا ذهب محمد الرشيد للهلال في وجود مجلس الفشل المريخي .وان شاء الله يمشي معاه رمضان عجب

** كابتن شيبة عثمان شيبة لاعب المريخ السابق وأيضا حي العرب بورتسودان عرك العمل الإداري واكتسب تجربة كبيرة وخاض انتخابات الاتحاد العام في مرة سابقة وان أخفق لكنه صنع تاريخا لنفسه والان يريد خوض التجربة مرة اخري خلال الانتخابات المقبلة وفي منصب نائب الرئيس ويملك الطموح والإمكانات الطيبة وبما أننا نبحث عن وجوه شبابية تقود دفة كرة القدم نقف خلف الشاب شيبة لثقتنا الكبيرة في قدراته ..وشيبة يبحث عن حليف يخوض معه الانتخابات وانصحه بالتحالف مع مجموعة السلطان حسن برقو ..ولي عودة

** تلقيت كثير من الرسائل تنتقد موقفي الإيجابي من حارس المرمي اكرم الهادي وتعارض عودته للمريخ وأقول للمنتقدين والمعارضين هذه قناعاتي ومازلت عند رأي بأن اكرم اميز حارس مرمي في السودان وعودته مكسب للمريخ اذا تمت

** قال المحترف نلسون زارقيلا .هنالك من يقوم بتحريضه لتقديم شكوي ضد المريخ للاتحاد الدولي

وقطعا هنالك ناس بتحرض في سومانا ورحماني ومايكل

** الاخ أبوبكر عابدين المنتمي لحزب البعث كتب مقالة طويلة عريضة أكد فيها أن كيزان الاتحاد العام هم من يسعون ويعملون بقوة لعودة النشاط الرياضي ..والله ان كان ذلك كذلك .التحية لكيزان الاتحاد العام وشكرا لهم وأيضا شكرا لكيزان اسبانيا وإيطاليا وانجلترا وألمانيا والسعودية ومصر والإمارات واي كيزان عملوا لاستئناف نشاط كرة القدم لأن الحياة لا تتوقف بسبب مرض لا نعرف متي يذهب ونسأل ( الكاتب ) الكبير أبوبكر هل كمال شداد كوز وهل حسن ابوجبل كوز …مالكم يا عالم كيف تحكمون ولماذا الخلط بين السياسة والرياضة ..ولعلم الكاتب الكبير .ولاية الخرطوم ستحدد اليوم موعد انطلاقة امتحانات شهادة الأساس..برضو ناس ولاية الخرطوم كيزان

** عودة النشاط تعني ذهاب مجلس الفشل المريخي باذن الله بوثيقة طرح الثقة

** الهلال تصدر الدورة الأولي للدوري الممتاز صدفة وبفارق ٣ نقاط من المريخ والذي سيعوض الفارق بفوز عريض علي وصيفه الدائم في مباراة الدورة الثانية

** اذا تراجع الكاردينال وقرر خوض المعركة الانتخابية الهلالية لن يجد اي منافسة ..لا من الكوارتي ولا عوض شبو ولا خندقاوي ولا غيرهم

** اخ اشرف الكاردينال هل من نظرة لاستاذنا الكبير طلحة الشفيع الذي خدم الصحافة والهلال لأكثر من نصف قرن

** اها مسلسل أطهر الطاهر وصل وين

** تحية هذا الصباح لزميلنا الصحفي الشاب ناصر بابكر. المخلص في عمله الصاعد للقمة بسرعة الجامبو

** الزميل اسماعيل حسن حكي بالتفاصيل المملة قصة محمد الرشيد ورمضان عجب مع عصام قدالة

** في تقديري أن كل من يحب الاستاذ محمد وردي زول فاهم وعاقل ومحترم ومن لا يحبه زول عنقالي ساكت وزيادة عدد في المجتمع

** فجعت بخبر رحيل الخبير في الشئون الأفريقية والصحفي والكاتب المرموق ابراهيم دقش وقد متعنا سنوات طويلة بقلمه الدفاق ومن منكم لم يقرأ ( هوامش بقلم الرصاص ) و ( عابر سبيل ) ..له الرحمة والمغفرة والتعازي لأسرته الكبيرة وللاخوة الزملاء في صحيفة المجهر السياسي ولصديقه د عمر محمود خالد ..

ولصديقه أيضا الزميل عادل حسن

** قرأت للفاتح جبرا مرة واحدة وشعرت بالملل ولم أقرأ له مرة اخري ولن أقرأ

** ابومنذر ترك الهلال وتحول لكاتب سياسي …احسن .

** اشارك الاخ الزميل مبارك البلال واشقائه الاحزان في وفاة الحاجة المبرورة والدتهم ونسأله تعالي أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته

** صديقي الفنان الشاب محمد بدوي ابوصلاح يحتفل بزواجه من ست الحسن والجمال الأمورة رؤي عثمان العطا يوم الجمعة بعد غد ..الف مليون مبروك وبيت مال وعيال

** اللهم احفظ الخرطوم والسودان من يوم ٣٠ يونيو

** والله لا أعرف من هو وزير الداخلية

** وانتي معاي لا بندم ولا بقضي العمر تبريح

** آخر دبوس

** ماهي آخر اخبار سوداكال رئيس المريخ غير المعترف به