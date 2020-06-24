لجنة التطبيع هي الحل في الهلال.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* الحراك الذي تشهده الساحة الهلالية هذه الأيام هو دليل عافية يصب في مصلحة الكيان طالما ان الهدف واحد وهو رفعة وتقدم الهلال

* وتعدد المرشحين لقيادة النادي في الفترة القادمة بعد ظهور واعلان القبطان عوض شبو عن رغبته في قيادة السفينة الهلالية إلي جانب الشاب الفخيم الكوارتي ستضع حدا فاصلا لعهد الكرادنة

* كل الجماهير الهلالية وأهل الوجعة والاقطاب أجمعوا علي ضرورة رحيل الرئيس الحالي بعد ان اصبحت الثقة بينه وبين أغلبية أهل الهلال معدومة

* الكاردينال وعد أهل الهلال ببناء فريق الأحلام وتحقيق بطولة أفريقيا وحدد عام ٢٠١٧ كاقصي تاريخ لهذا الحلم واستقدام لاعبين اجاتب فكانت المحصلة النهائية لاعبين اقل إمكانيات فنية من الاعبين الوطنيين

* ومن اقتراب نهاية عهد المجلس الحالي واستحالة عقد جمعية عمومية انتخابية في ظل الظروف الصحية المعقدة وتجميد كافة الأنشطة والتجمعات والاجتماعات فليس هناك طريق باتجاه اخر سوي تعيين لجنة تطبيع تقوم مقام المجلس الحالي لفترة لا تتجاوز الستة أشهر تتولي إدارة النادي وتوفير الامكاتيات المالية الأزمة وفتح باب العضوية للراغبين الجدد وتجديد العضوية القديمة ومن ثم عقد جمعية عمومية لإجازة النظام الأساسي وجمعية أخري انتخابية لاختيار المجلس الجديد

* وأي محاولات لإعادة إنتاج مجلس الكاردينال سيجد الرفض التام من أهل الهلال

* الكاردينال حرم الجماهير من نيل العضوية الجديد بحجج واهية والمجلس بوضعه الحالي بعد استقالة الأمين العام ونائب الرئيس وعدم تفرع امين المال وتوقف أكثر من ثلاثة أعضاء من مزاولة مهامهم في المجلس بسبب تعمد الرئيس بإدارة النادي بطريقته الخاصة اصبح المجلس مقصوص الجناحين ولا يلبي طموحات وآمال اهل الهلال

* وبالتالي ننادي بضرورة تعيين لجنة محايدة تكون في توافق مع جميع التنظيمات الهلالية

* والحديث في الشارع الهلالي الان هو في كيفية إدارة النادي والانتقال من مرحلة صاحب الجيب الكبير إلي آفاق المشاريع والاستثمارات والتحرر من الطريقة العشوائية في الإدارة إلي إدارة محترفة

* انتقال إدارة الهلال إلي كوادر شبابية جديدة مسلحة بالخطط والبرامج والمال أصبحت مساءلة وقت ليس الا

* وحتي الان اعتقد ان الكوارتي يتقدم المتسابقين بمئات الأمتار لما وجده من إجماع ويأتي في المرتبة الثانية القبطان عوض شبو فيما تضاءلت فرص الكاردينال خاصة بعد الأنباء التي تم تداولها في اليومين الماضيين عن عدم رغبته في الاستمرارية

* نعتقد بأن الكاردينال أنجز إنجازا عظيما في مجال المنشأت بصورة غير مسبوقة وآن الأوان أن يأتي من يكمل المسبرة ويواصل في اعادة فربق الكرة إلي وضعه الطبيعي كبعبع في القارة الإفريقية باميز الاعبين وجهاز فني وإداري علي اعلي مستوي

* كل هذه الاماني ممكنة اذا رحل من وعدنا باحضار ساماتا والأخطر منه ولم نجني في الاخر غير الشماتة

اتجاهات اخيرة

أن تأتي متاخرا عير من أن لا تاتي

* وزيارة المشجع المريخي عصام قدالة للهرم الإعلامي الاستاذ عبدة قابل بمنزله وهي خطوة تستحق الإشادة والتقدير وحفظ به ماء وجه المريخ

* الان فقط يمكن ان نقول ان قدالة دخل من الباب الرئيسي لمجتمع المريخ

* تجاهل مجلس المريخ لرجل في قامة عبدة قابل شي مؤسف بحق وعدم تقدير لعطاء قلم مريخي محترم

* من الأخبار السعيدة هو دعوة رئيس اتحاد الكرة الدكتور شداد مجلس الإدارة إلي اجتماع يعقد بتقنية الفيديو كاول حدث غي تاريخ الاتحاد

* بعد فشل الوفد الثلاثي في مهمتهم أصبحوا محل سخرية كل الوسط الرياضي وانطيق عليهم المثل ( الناس في شنوا والحسانية في شنوا )