من اين اتى هولاء ؟؟.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

بالامس سالني صديقي الكاردينالي (الكاره) لهذا الوافد الجديد ، من اين اتى هولاء ؟ وماهي علاقتهم اصلا بالهلال ، وهل من مرحب بهذا الوافد الجديد من اي فرد من افراد مجتمع الهلال الكبير ؟ وهل للرجل تاريخ بهذا النادي ؟ ولماذا يتمسك به الخديوي ؟ وهل صحيح ان الخديوي نفسه اكثر (ضيقا) من هذا الوافد ؟ وهل يسخر الرجل اصول الهلال لدعم الدولة العميقة ؟ وماهي قصة الاعتداء الذي تم على الرجل بنادي الهلال ؟ وكيف تصرف وكيف كانت ردة فعله ؟

قلت لصديقي ساجيب على تلك التساؤلات في عدد الغد باذن الله ، وها انا اوفي بوعدي وساجيب على تلك التساؤلات التي امطرني بها الرجل ، واقول له ، ليس هو وحده ، امثاله كثر من من ابتلي بهم الهلال ، يلهثون خلف اصحاب الاموال ، وفي سبيل حنفة من الجنهيات هم على اهبة الاستعداد ليفعلون كل شئ ، هولاء يسمون افة الوسط الرياضي ، واضفت : بالطبع تلك الافات الي زوال ، زوالهم بزوال هذه الحقبة من الحكم ، بعدها لا يرتادون ملعب ، او نادي الهلال ابدا ، لان علاقتهم في الاصل مبنية على المصلحة ، وملصحتهم في من يمنحهم المال ، وذهاب صاحب المال يعني ذهابهم الي غير رجعة ، وكما قلت لك هم كثر .

اما عن علاقتهم بالهلال فلا علاقة تجمعهم بالهلال اصلا ، يجمعهم بالهلال حب المال ، وفي سبيل المال هم على استعداد ليفعلوا كل شئ ، واي شئ ، المهم جيبوهم تكون مكتنزة كما هو حادث الان .

لا احدا يرحب بهم في المجتمع الهلالي يا صديقي ، هم عبارة عن (ظاهرة) والظاهرة لا تدوم طويلا سرعان ما تتلاشى عن هذا المجتمع ، لان ظهورهم له من الاسباب ، وانحسارهم ايضا له من الاسباب .

سالتني يا صديقي عن تاريخهم في الهلال ، وزانا اقول لك دعهم هم ، رئيسهم له له تاريخ في الهلال ؟ الاجابة بالطبع كل هلالي يعرفها جيدا ، تاريخ الهلال الوضئ نعم لم نكن من المعاصرين له منذ التاسيس بحكم العمر ، لكننا في الفترة التي كنا شهودا على التاريخ لم نسمع به ، ولم نراه ، بل ولم يسمع به احد ، ولا اعتقد حتى من سمع به يحترمه ويجله ، لانه كالنبت الشيطاني يتعفف منه الجميع .

اما لماذا يتمسك الخديوي بامثال هولاء ، فتلك مردها لاسباب عديدة ، اولها ان اصحاب المال عادة ما يبحثون عن شخص يعشق المال ، واعتقد ان الخديوي وجد طآلته في هذا الوافد الجديد ، فقربه ، وقربه ، حتى ظن انه هو مالكا للهلال ، يتصرف فيه بحرية تامة متخذا من الخديوي الحماية التي فقدها بسقوط نظام الحكم البائد .

اما السبب الثاني فالرجل يجيد باللغة العامية (كسير التلج) وعددا من رجال المال يحبون من يمدحهم ، ويلبي لهم نواقصهم ، واعتقد ان الخديوي وجد ضالته ايضا فيه .

نعم سبب هذا الوافد الجديد (ضيقا) وحرجا للخديوي في عديد المناسبات ، ونصحه من هم بالقرب منه ضرورة التخلص منه، لان كل شعب الهلال العظيم كاره له ولتصرفاته الهوجاء التي جلبت السخط للخديوي من قبل جماهير الهلال اكثر مما هي ساخطة عليه ، لكنه للاسف الشديد لم يلقى بالا لتلك النصائح فكانت تلك النتائج الكارثية .

اخيرا اخيرا ..!

اما سؤالك يا صديقي عن ان الرجل يسخر اصول الهلال للدولة العميقة فتلك التهمة لم نر لها اثرا في نادي الهلال العظيم ، ربما لانه مكشوف لدى قاعدة الهلال ، وربما الخوف اعتراه ان هو اقدم على تلك الفعلة .

اما قصة الاعتداء عليه من قبل جماهير الهلال فتلك هي الحقيقة التي لا يمكن ان ينكرها اصلا ، عندما اتى للنادي ، وتناقش مع الرواد باسلوب فظ غليظ ، فما كان من احد الرواد الا ان صفعه على خدة صفعة من نار ، ولان الرجل لا يملك الشجاعة الكافية لرد تلك الصفعة في ذاك الوقت والمكان ولى هاربا مكتفيا بما حدث له .

اخيرا جدا ..!

قلت لصديقي الكاردينالي لعلني اجبت على تساؤلاتك تلك ، قال لي : نعم اجبت عليها بشجاعة متناهية لانني اعرفك جيدا لا تخشى شئيا ، قلت له انا (جموعي) واضفت ، انا ود (امدرمان) فاهلى شجعان ، والشجاعة صفة متجذرة في قبيلتي ، والكرم وقبيلتي (صنوان ) وطلبت منه ان يوصل تلك الرسالة لهذا الوافد الجديد

مع اضافة مقولة الرسول صل الله عليه وسلم (اذهبوا فانتم الطلقاء )