الحزب الوطني الاتحادي يدعو الى ترك طريقة المسارات في مفاوضات السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدر الحزب الوطني الاتحادي الموحد بيانا حول ملف مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة التي تدور في جوبا والتباطؤ الذي شهدته المفاوضات والتي يُرجي منها اتمام السلام التام في السودان .

وقال الأمين العام المكلف للحزب الوطني الإتحادي الموحد محمد الهادي محمود في البيان “طالعتنا الأخبار بتأخير التوقيع بالأحرف الأولي مع الجبهة الثورية وأثار كثيرا من الخلافات، إذاً ماذا تم الاتفاق عليه، وتأخر التوقيع مع مسار الجبهة الثورية وهذا فقط مسار من ضمن المسارات المختلفة.

هذه الطريقة السلحفائية التي تسير بها عملية السلام ولازال يبقي في الانتظار الاتفاق مع بقية المسارات ومع القائد عبد العزيز الحلو والقائد عبد الواحد احمد نور ومسار الشرق والقائد مني أركو مناوي خرج من الجبهة الثورية ويحتاج لمسار اخر والحبل علي الجرار … قلنا ونقول ونكرر القول ليس بهذه الطريقة ، نحقق السلام الذي ينتظره الشعب السوداني بفارق الصبر ، و لما يترتب علي تحقيق السلام من قضايا مصيرية تنتظر أن نحقق السلام العادل لذا يجب أن نترك هذه الطريقة التي اطالت وستطيل الوصول الي السلام .

عليه نقترح :-

أولا : ترك طريقة المسارات التي تسير بها مفاوضات السلام والتي أطالت وستطيل الوصول الي السلام .

ثانيا : الرجوع الي ما أُتفق عليه في الوثيقة الدستورية وأن يتولي مجلس الوزراء مفاوضات السلام وإقامة مفوضية السلام الجهة التي تضم من هم اكثر خبرة ودراية بقضايا السلام العادل الذي يخاطب جذور المشكل السوداني .

ثالثا : بكل الرجاء والحب نتمني رجوع كل قيادات الحركات المسلحة الي أرض الوطن ولا نقول من أجل التفاوض بل الحوار بين ابناء الوطن الواحد في قلب الخرطوم لأنه يفترض علي جميع أبناء الوطن الواحد السودان ليس لديهم غرض سوي تحقيق السلام من أجل هذا الشعب و الوطن الذي ذاق الأمرين من هذه الحروب التي قضت علي الأخضر واليابس .

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رابعا : يجب إشراك اصحاب المصلحة الحقيقية من أهلنا الذين عانوا من شرور الحروب الطويلة التي شردتهم وأن يكون ممثليهم هم المشارك الاساسي في الحوار من اجل السلام أليس هؤلاء هم اصحاب المصلحة الحقيقية في تحقيق السلام .

خامسا : نقول بالفم المليان ما يؤخر تحقيق السلام مناقشة قضايا مكانها المؤتمر الدستوري وليس الحوار الجاري الآن بدولة الجنوب في جوبا، والذي يجب مناقشته في هذه الجولات التفاوضية بكل بساطة عودة اللاجئين والنازحين الي قراهم وتعويضهم وتامينهم في مناطقهم واستقرارهم و حسم مشاركة الحركات في هياكل السلطه الانتقالية في كل المستويات حتي تسير السلطة الانتقالية بسلاسة حتي الوصول للإنتخابات الحرة النزيهة والإعداد الجيد للمؤتمر الدستوري الذي يجب ان يناقش القضايا المصيرية وشكل الدولة وكيف يحكم السودان واقامة المشروع الوطني المعطل من بعد الإستقلال بفعل الانقلابات العسكرية وانهاء هذه الحلقة الجهنمية التي نعيشها في الوطن فترة ديمقراطية يقطعها انقلاب عسكري مشؤوم يعطل الحياة السياسية في البلاد ..

عليه حتي نحقق السلام ترك امهات القضايا الي المؤتمر الدستوري حتي نسهل امر الحوار لتحقيق السلام ..

اخيرا وليس اخرا اما كفانا حروب وضياع لهذا الوطن العزير الذي حقق له الرعيل الاول الاستقلال بقيادة الزعيم الازهري الاخضر النبراس وصحبه الميامين بالاجماع الفريد الذي قل أن يوجد في العالم .

فما احوجنا لهذا الاجماع والتنازل والخضوع من اجل الوطن ووفاء لدماء الشهداء الذين هم اكرم منا جميعا علي مدي تاريخ بلادنا شهداء تلو الشهداء .

ألا تستحق هذه الدماء الغاليه التنازل من الجميع من أجل ان يكون لدينا وطن ينعم فيه الجميع بالحرية والسلام والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكل الشعب السوداني الصابر الصامد.