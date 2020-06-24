شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن اجتماع الجمعية العمومية للمحفظة التمويلية التجارية المختصة بتوفير السلع الإستراتيجية التي أقرتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، عن لائحة المحفطة وهيكلها الإداري بعد أن وصل رأسمالها المدفوع إلى حدود المليار دولار.

وانعقد اجتماع اللجنة مساء الثلاثاء بقاعة الصداقة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

فيما نقل الصحفي منعم سليمان على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) عن مصادر موثوقة، أن هناك مبلغ (500) مليون دولار ستصل الأيام القادمة لخزينة بنك السودان المركزي لتقوية العملة المحلية، ويأتي ذلك مترافقاً مع إجراءات قانونية وأمنية مشددة ستشهدها العاصمة لمحاربة مافيا تجارة العملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منعم سليمان: (500) مليون دولار أخرى في طريقها للمركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.