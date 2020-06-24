تندلتي تجهز لزراعة 400 الف فدان

التاريخ: 24-يونيو-2020
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إكتملت كافة الإستعدادات والتحضيرات للموسم الزراعي الصيفي للعام 2020 بمحلية تندلتي بولاية النيل الابيض .
وقال الأستاذ وليد عامر المدير التنفيذي لمحلية تندلتي في تصريح بحسب سونا، إن المساحات الزراعية المستهدفة لهذا العام تقدر بحوالي أربعمائة الف فدان وسيتم زراعتها بعدد من المحاصيل الزراعية الغذائية والنقدية الرئيسية والثانوية كالذرة والسمسم والفول السوداني واللوبيا الابيض وحب البطيخ.
وابان عامر أن الموسم سيكون ناجحا ومبشرا وذلك عطفا علي ما شهدته مناطق متفرقة من المحلية بمعدلات امطار جيدة.
واضاف المدير التنفيذي لتندلتي أن المحلية تسعي جاهدة لزراعة كل المساحات المستهدفة في الجانبين الآلي والتقليدي في المشاريع الزراعية الكبيرة والحواكير والبلدات في الأراضي الرملية والقيزان.
وأبان سيادته أن تمويل المزارعين سيتم عبر البنك الزراعي بالمحلية وأن عمليات التمويل تسير بصورة طيبة كما تسعي المحلية بالتعاون مع وزارة الزراعة بالولاية لإستجلاب التقاوي المحسنة لكل شرائح المزارعين بالمحلية.
وقال وليد إن موقف الوقود بالمحلية مطمئن للغاية وفيما يتعلق بعمليات تأمين الموسم الزراعي جراء وصول عدد من الشكاوي والبلاغات من مزارعي المشاريع الآلية في المناطق المتاخمة لولاية جنوب كردفان بوجود تفلتات أمنية أكد رئيس اللجنة الأمنية المدير التنفيذي للمحلية أن لجنة الأمن بالمحلية تسعي لوقف هذه التفلتات الأمنية والحد من النزاعات و الاحتكاكات الحدودية عبر ترسيم الحدود وفك الارتباطات بين الولايتين في عمليات التحصيل والجبايات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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