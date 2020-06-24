التاريخ: 24-يونيو-2020
0 مشاهدة
خاطب الاتحاد الإقليمي لدول شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) – Cecafa – خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم (SFA)، بشأن استضافته لبطولتي منتخبات تحت 17 سنة، و منتخبات تحت 20 سنة، اللتان وافق اتحاد سيكافا على طلب الاتحاد السوداني باستضافتهما.
حيث جاء في الخطاب بحسب صحيفة أول النهار، طلب تقديم تصور متكامل لتنظيم البطولتين، مع إرفاق خطاب من السلطات الحكومية بالموافقة على الاستضافة، وحدد الخطاب يوم 30 يونيو الحالي لتسليم التصور الكامل، فيما حدد يوم
31 يوليو 2020م كحد أقصى للرد والتأكيد على الاستضافة وارفاق الخطاب الحكومي المذكور..
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر سيكافا يطلب تصور استضافة بطولتي الشباب والناشئين من الاتحاد السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.