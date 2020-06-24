المتعافى يتوارى عن الأنظار ويخفي نفسه عن العدالة

نشرت نيابة الاموال العامة اعلانا مفاده ان والي الخرطوم الاسبق والرجل المثير للجدل عبد الحليم اسماعيل المتعافي اخفى نفسه دون الحيلولة للقبض عليه وبحسب الاعلان المنشور بصحيفة الجريدة فان المتعافي متهم ومطلوب للمثول امام القضاء في عدة بلاغات تحت المادة (12/177/2).

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وناشدت النيابة العامة المواطنين بالمساعدة بالقبض المتهم وتسليمه للعدالة.

وفي ابريل من الشهر الماضي نفى والي الخرطوم الأسبق د. ” عبدالحليم اسماعيل المتعافي” ، أن تكون الأراضي التي صادرتها لجنة إزالة التمكين قد آلت إليه بالتخصيص من الولاية، دون ان يقوم بشرائها، واصفاً ذلك بالكذب الصراح الذي تعود عليه أهل قحت قبل الثورة وبعد الثورة، مضيفاً أن مسلسل الكذب لن يحل الأزمة الاقتصادية وحبله قصير، محتفظا بحقه في التقاضي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)