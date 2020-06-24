حملة لتطهير وتعقيم أسواق التعدين

نفذت إدارة البيئة والسلامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية حملة واسعة إستهدفت تطهير وتعقيم واصحاح البيئة بسوق ومنجم القعب بمحلية دنقلا وذلك بالتعاون والتنسيق مع المحلية وشركة الاعتماد لمعالجة المخلفات وبمشاركة المعدنيين.

واكد المهندس عبد الرحيم سيد احمد مسؤول البيئة والسلامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية ان الحملة جاءت امتدادا للحملات التي نفذتها الشركة خلال الأيام الماضية باسواق التعدين التقليدي بمحليات دلقو وحلفا والبرقيق ودنقلا وذلك من اجل اسناد وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والجهات ذات الصلة لمجابهة فيروس جائحة كورونا والمحافظة علي صحة وسلامة المعدنيين والصحة العامة.

وأشار في تصريح بحسب سونا، ان الحملات حققت اهدافها المرجوة ووجدت تجاوبا وقبولا وتعاونا كاملا من سلطات المحليات وشركات التعدين وادارات أسواق التعدين والمعدنيين وكافة الجهات ذات الصلة مضيفا ان الوضع الصحي باسواق ومناطق التعدين بالولاية الشمالية مستقر ومطمئن ولم يتم تسجيل أي حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا في اوساط المعدنيين.

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وجدد المهندس عبد الرحيم سيد احمد مواصلة جهود الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة في المحافظة علي البيئة ومعالجة جميع القضايا التي تواجه قطاع التعدين والحرص علي استمرار مسيرة الانتاج باعتبار ان قطاع التعدين يمثل قطاعا مهما ورافدا اساسيا للاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية والتطور المنشود.

واكد ان إدارة البيئة والسلامة بالشركة ستختتم حملات تطهير وتعقيم واصحاح البيئة باسواق التعدين يوم غد الخميس بسوق التعدين بمحلية الدبة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)