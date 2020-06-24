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الأربعاء 24 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
وجه مسؤولون اوربيون و دوليون نداء لكافة أطراف المجتمع الدولي للتعاون من اجل إنجاح مؤتمر الشراكة مع السودان المقرر يوم غد الخميس.
ويعقد المؤتمر عبر دايرة فيديو مغلقة برعاية الامم المتحدة،الاتحاد الاوروبي،المانيا والحكومة السودانية.
وناشد كل من الممثل الاعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل و وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، الأطراف الدولية العمل لدعم العملية الانتقالية الحالية في السودان..
وقالا في تسجيلات عبر (تويتر): “علينا العمل لمرافقة السودان في التحول نحو الديمقراطية”.
اما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غونتيريش،فقد ناشد الأطراف الدولية المساهمة لانجاح المؤتمر.
من جهته، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك،ان بلاده ترى في المؤتمر لحظة تاريخية.
وقال في رسالته على توتير:”نحتاج لمساعدة الجميع لوضع أسس صلبة للديمقراطية والنهوض بالتحديات”.
و كان السودان قد شهد حراكا شعبيا العام الماضي أدى للاطاحة بنظام عمر البشير.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. دعوات أوروبية و دولية لانجاح مؤتمر دعم السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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