الاتحاد الاوربي يؤكد وقوفه على مسافة واحدة من الدول الثلاثة حول سد النهضة الاثيوبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد الاتحاد الاوربي وقوفه على مسافة واحدة من الدول الثلاثة التي تتفاوض حاليا حول سد النهضة الاثيوبي والتي كان السودان قد استضافها اسفيريا ولكنه اضطر الى اعادة ملف التفاوض حول المسائل القانونية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة لمحاولة الوصول لاتفاق بشأنها.

واشار السيد السفير روبرت فان دن دوول رئيس بعثة الاتحاد الاوربي في السودان في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس الى ان الاتحاد لا يميل لاي طرف فيما يتعلق بالصراعات الدائرة في منطقة الوسط الافريقي، وان الاتحاد كما هو الحال في مفاوضات سد النهضة يسعى لكي يتم حل هذا الخلاف سلميا.

وقال السفير دوول ان الامور ربما تكون ايسر لو قدر للسودان ان يجد المنطقة خالية من نزاعات مع الجيران حول الحدود وحول المياه لكن وجد الوضع المعقد الحالي .

واضاف السفير قائلا “فيما يتعلق بالوضع الحالي في المباحثات حول سد النهضة الاثيوبي فان الاتحاد يدعم السودان وقام باقناع الاطراف المعنية بالجلوس والتفاوض مع بعضها البعض مباشرة وتفادي اقحام اطراف خارج المنطقة في هذه الاحداث”.

وامن سيادته بان دور الاتحاد هو ان يكون شريكا يدعو الاطراف الاخرى للتفاوض مع بعضها البعض مباشرة وتفادي ان يكون التفاوض عبر اطراف اخرى، مؤكدا ان الاتحاد الاوربي ساهم في اقناع الاطراف المعنية في الاستجابة لدعوة السودان للتفاوض الاخير.