حزب الطيب مصطفى يدعو للمشاركة بـ”مليونية 30 يونيو” لاسقاط الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا حزب معارض للحكومة الانتقالية في السودان، الثلاثاء، للمشاركة في تظاهرة ما عرف بـ”مليونية 30 يونيو بهدف اسقاط الحكومة، بحسب وكالة الاناضول.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي لحزب منبر السلام العادل (إسلامي) برئاسة الطيب مصطفى، الذي تربطه صلات عائلية بالرئيس المعزول عمر البشير.

وأكد الحزب أهمية مشاركة أعضاءه والقوى السياسية في “المسيرات الاحتجاجية في 30 يونيو بغرض تصحيح مسار الثورة”.

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وأضاف: “نطالب باسقاط الحكومة وبصورة فورية وتكوين حكومة تكنوقراط من غير المنتمين سياسيا، بالتشاور بين مجلس السيادة والقوى السياسية دون استثناء”.

ودعا إلى “تقصير الفترة الانتقالية الى عام واحد يبدأ من تاريخ تكوين الحكومة الجديدة، وتجرى خلاله انتخابات حرة ونزيهة”.

وشملت مطالبه “استمرار حكام الولايات العسكريين في مناصبهم لضمان نزاهة الانتخابات”.