كمال بولاد: إرادة قوية بين قوى التغيير و الجهاز التنفيذي في الدولة لانفاذ كل القرارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد لقائهم برئيس مجلس الوزراء بالجيد مؤكدا أنه كان صريحا وناقش كافة قضايا الساعة ، بجانب إلتزامه بتنفيذ كل القضايا التي صدرت في البيان ، وتوقع بولاد أن تكون هنالك تحركات في غضون الايام المقبلة لإنجاز هذه القرارات والتي على رأسها الاختراق الذي سيتم في عملية السلام من خلال تكوين وفد مشترك يلتقي برئيس حركتي الشعبية شمال وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور .

وقال بولاد في حديثه لـ(الجريدة) :”هنالك إرادة قوية بين قوى الحرية والتغيير و الجهاز التنفيذي في الدولة لانفاذ كل القرارات التي صدرت في البيان خاصة في ظل التعقيدات والتحديات الكبيرة التي تواجها الفترة الانتقالية برمتها”.