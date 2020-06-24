حمدوك يدعو المشاركين في مليونية 30 يونيو إلى مراعاة الضوابط الصحية لمواجهة فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، المشاركين في مظاهرات “مليونية 30 يونيو” إلى مراعاة الضوابط الصحية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا أن “حق التظاهر والتعبير السلمي مكفول”.

وقال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “ذكرى الثلاثين من يونيو هي ركيزة أساسية في مجرى الثورة وانتصار لكل قيمها بعد أحداث مجزرة فض الاعتصام (3 يونيو 2019)صنعتها التضحيات الجسورة لشباب الثورة”.

وتابع: “وفيها أؤكد أن حق التظاهر والتعبير السلمي مكفول لكل المواطنين مع ضرورة مراعاة الضوابط الصحية اللازمة حتى لا يتضرر أحد”.

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وأشار حمدوك إلى أن اجتماعه المُطول، الإثنين، مع ممثلين للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ناقش التحديات المتعددة التي تواجهنا في مسار الفترة الانتقالية، والمقترحات العملية لمجابهتها وحلها.

وأضاف: “كما أكدتُ في الاجتماع على أهمية وحدة قوى الحرية والتغيير والرمزية العالية وأهمية وحدة تجمع المهنيين”.

واستطرد: “تم الاتفاق على تحضيرات مؤتمر قوى الثورة ليضم كافة القوى الوطنية الحية الذي سيُعقد في يوليو المقبل”، دون تفاصيل.

وفجر الثلاثاء، اتفق حمدوك، وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين في البلاد.