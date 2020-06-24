المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الانسانية يزور السودان لبحث الدعم الدولي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي عن زيارة جانيز لينارزيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الانسانية إلى السودان قُبيل انعقاد مؤتمر الشراكة السودانية الذي سيُنظم في برلين في ٢٥ يونيو ٢٠٢٠.
ومن المقرر أن يجتمع السيد جانيز لينارزيتش مع الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء لبحث الدعم الدولي والانسانى للسودان في الفترة القادمة.
وسيرافق المفوض الاوربي الرحلة الثانية للجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي إلى السودان.
الجدير بالذكر ان المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات والشؤون الانسانية سيرافقة وفداً رفيع المستوى من فرنسا والسويد والنرويج بما في ذلك المنظمات التي ستستأنف عملها الإنساني في السودان والتى توقفت عن العمل في فترة النظام السابق وأُجبرت على الخروج.
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