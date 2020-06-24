امهال المتعافي اسبوعا لتسليم نفسه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر وكيل أعلي نيابة الأموال العامة فرح إدريس أمس الثلاثاء أمراً بالقبض على المتهم الهارب عبد الحليم إسماعيل المتعافي والي الخرطوم الأسبق ، وأكدت النيابة هروبه من السلطات . وقالت في إعلان أن المتعافي مطلوب عليه في رقم البلاغ رقم 66/ 2020م تحت المادة 21/ 177 / 2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة .

وأضاف وكيل النيابة أن على المواطنين المساعدة في القبض على المتهم وتسليمه لشرطة الأموال العامة ، فيما أمهلت النيابة المتهم بح

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