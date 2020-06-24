أبوهاجة: جهات سياسية شتى دعت لمليونية ٣٠ يونيو القادم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كتب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة العميد د. الطاهر أبوهاجة حول مسيرة 30 يونيو؛ قائلا : “جهات سياسية شتى دعت لمليونية ٣٠ يونيو القادم.. تعددت الأهداف واختلفت الشعارات لكن الوسيلة واحدة. وهي المسيرة المليونية.. بعض الجهات قالت أن ثمة بطء في تنفيذ العدالة.. أخرى دعت إلى رفع الضائقة المعيشية.

وآخرين يتحدثون عن إعادة هيكلة الوضع الراهن و.. و… غير ذلك. المؤتمر الوطني رغم إعلانه عدم المشاركة لكن غير مستبعد مشاركة بعض عناصره، فالمنطق يقول هناك من لهم مصلحة فى ذلك حرصا على الحماية من ويل التفكيك ونكاية وعداوة لمن يظنون أنه ناصبهم العداء وهدد وجودهم… ومشاركة جهات مسلحة غير راغبة في السلام … ستجئ المسيرة ضامة أطياف مختلفة. ومآرب متنوعة.

ستجئ في ظرف حساس للغاية. بثوب ضم سبعين رقعة. من اليسار واليمين.. ويصبح الحديث عن عناصر مندسة. ومخربين وسط الصفوف وحالمين بخلق القلاقل وارد جدا وبشدة.. وفي حال حدوث أي فوضى أو انفلات. لاسمح الله فكل جهة سترمي اللوم في الأخرى.. وهذا لن يزيدنا إلا مزيدا من الأزمات في بلد تعاني أصلا من الكورونا والمعيشة ونتائج الحظر القاسية. البلد في الإنعاش. وهرمنا من هذه المسيرات التي لا تمطر خبزا ولا حليبا ولادواء.. ما للساسة للساسة وما للعسكر للعسكر.. الحرية حق وقيمة إنسانية لكن الأمن أغلى وأثمن.. دعونا من المسيرات.. لقد ذهب النظام السابق للأبد. ابحثوا عن طريق ثالث يخرجنا من عنق الزجاجة.. لقد صار السير في طريق الفترة الانتقالية كالسير في. الحسكنيت.. إن مهامها وواجباتها محددة ومشروطة ومسجلة في الوثيقة الدستورية تماما كما القطار الذي يسير فقط في السكك الحديدية فإن خرج منها لا محال هوى وانقلب”.