لجنة إزالة التمكين تسجل زيارة لمصفاة الجيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

‏كشف الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال عن زيارة ميدانية غير معلنة قامت بها اللجنة صباح (الثلاثاء) ،الى مصفاة الجيلى للوقوف على سير انسياب الوقود وكمياته بالمستودعات وحركة الشاحنات للتزود بالوقود.

وقال مصدر رفيع لـ(السوداني الدولية) إن اللجنة

‏أصدرت عددا من القرارات الميدانية من ضمنها حل مشكلة الوقود بمحطة النيل للبترول التى تعتبر المحطة الوحيدة التي تمد الشاحنات والناقلات السودانية التي تتحرك من مصفاة الجيلي بالوقود.

‏وقال الأستاذ وجدى صالح عضو اللجنة، أن عدم توفر الوقود بمحطة النيل تسبب فى تكدس الشاحنات والناقلات

معلنا أن اللجنة أصدرت قرارا قضى بإسناد إدارة محطة النيل إلى شركة النيل للبترول بعد أن كانت مملوكة لنقابة العاملين بالنفط،

واتهم عضو اللجنة إزالة التمكين وجدي صالح المحطة بسوء الإدارة وعدم التنظيم والبطء فى تسليم الوقود،

‏مشيرا إلى أن المحطة سيتم امدادها فورا بالكميات اللازمة من الوقود لمباشرة نشاطها بالصورة المطلوبة لتتمكن من تزويد الشاحنات والناقلات بحاجتها من الوقود.

‏وقال الأستاذ وجدى : “إن اللجنة ستتابع بصورة لصيقة ويومية سير العمل بالمحطة

‏وابان عضو لجنة ازالة التمكين ان اللجنة وقفت خلال زيارتها اليوم لمصفاة الجيلى على الأسباب التى تعيق عملية انسياب التزود بالوقود سواء كانت تلك المتعلقة بالتخصيص أو النقل اوالمسائل الإجرائية التى تعانى منها الشاحنات بصورة يومية داخل المصفاة.

‏وأضاف أن اللجنة ستتابع مع وزارة الطاقة والتعدين والشركات المعنية بأمر البترول لتذليل العقبات التى تعوق حركة وانسياب البترول فى كل مناطق السودان،