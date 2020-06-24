ثوار ٦ابريل: تجمع المهنيين لاعلاقة له ٣٠يونيو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن القيادى بقوي ثوار ٦ابريل صالح حسين سبيل هجوما لاذعا على تجمع المهنيين وقال ان التجمع وخلفياته السياسيه لاعلاقة لهم بمليونية 30 يونيو وزاد 30 يونيو تاريخ عظيم في ثورة ديسمبر المجيدة وسيظل خالدا ومتأصلا في قلوبنا للأبد برفقة شهداءنا الابرار

وشدد سبيل ان الملونيه تهدف الى استعادة الشعب السوداني للشرعيه الثورية ولكن سرعان ما سرقت من قبل الاحزاب السياسية وانحرفت عن مسارها دون مراعاة لدماء شهداءها واهدافها وشعارها

وزاد سنتعيد الشرعية الثورية كما استعدناها وكشف عن مطالب القوى الثورية المتمثله في حكومة كفاءات مستقلة وبرلمان ثوري مستقل وتسليم المطلوبين الي لاهاي

بالاضافة الي تحقيق السلام الشامل

وشدد سبيل بان 30 يونيو دعوة ثورية لمطالب شرعية تهدف الي تكرار سنياريو العام الماضي استعادة الشرعية الثورية التي سلبتها الاحزاب وانحرفت بها عن مسارها دون مراعاة لدماء شهداءها واهدافها وناشد جميع الثوار باتباع توجيهات لجان المقاومة والمسارات التي تحددها مع المطالب الواضحة التي تتمثل في حكومة كفاءات مستقلة والقصاص للشهداء والبرلمان الثوري المستقل وتسليم المطلوبين الي لاهاي وتحقيق السلام الشامل في البلاد السلام الذي لا ترغب فيه القوي السياسية