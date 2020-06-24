الصحة: تسجيل (191) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال يومي السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، تسجيل (191) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال يومي السبت والأحد الماضيين، بجانب (25) حالة وفاة، و(239) حالة تعافي.

وطبقاً للتقرير الوبائي الصادر عن الوزارة ليوم السبت (20 يونيو) تم تسجيل (98) إصابة جديدة و(8) وفيات و(139) حالة تعافي، فيما ذكر التقرير الوبائي ليوم الأحد (21)، أنه تم تسجيل (93) حالة جديدة و(7) وفيات و(100) حالة تعافي.

وبحسب التقرير الأخير ارتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (8889) حالة منها (6663) داخل ولاية الخرطوم، فيما وصل العدد الكُلي للوفيات (548) وفاة، وبلغ العدد الكلي للمتعافين (3699).

وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات، والالتزام بقانون الطوارىء الصحية بالبقاء في المنازل، والإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه.

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