شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، القبض على المدير التنفيذي الأسبق للشركة السودانية للاتصالات المحدودة (سوداتل) طارق حمزة زين العابدين فجر الثلاثاء.

وقالت اللجنة على صفحتها الرسمية بـ(فيسبوك): “نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة تلقي القبض على طارق حمزة زين العابدين فجر اليوم الموافق 23 يونيو 2020م”.

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