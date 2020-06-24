للمغتربين.. السعودية تعلن عدم السماح للمقيمين بالعودة الى المملكة إلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت المديرية العامة للجوازات ​السعودية​، عدم سماحها للمقيمين بالعودة إليها، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة ​كورونا​.

مشيرة إلى ان السماح لهم سيعلن رسميا بعد إنتهاء الوباء وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

وصنفت منظمة ​الصحة​ ​​​العالم​​​ية ​فيروس كورونا​ المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في ​الصين​ أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.

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