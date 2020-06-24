عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 24 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

حزب السودان الجديد يحذر من قيام تظاهرة يوم ٣٠ يونيو

اختيار المهندس صلاح محمد خير رئيسا للجنة شعبة مصدري الأقطان

اعلان موعد امتحانات الاساس بالخرطوم

تحالف قوى الامة يدعم. تظاهرة 30يونيو

وزيرة العمل والتنمية الاجتماعيّة تُشرف على شحن نصف مليون كمامة إلى دارفور

الهيئة القومية للطرق والجسور تواصل تفقد قطاعات الطرق القومية

مقتل قيادي من مجموعة عبد الواحد بإسرائيل

السلطات تلقي القبض على قيادي بارز بالنظام البائد

السوداني الدولية

النيابة تمهل المتعافي أسبوعا لتسليم نفسه

القبض على طارق حمزة الرئيس التنفيذي السابق لسوداتل

والي جنوب دارفور: التحقيق في أحداث كلمة محصور في سنتر(2)

الحكومة والحركات يبحثان ملف قسمة السلطة

اليوم التالي

وزير الصحة يصدر قراراً بإعادة مباني وأصول مستشفى الخرطوم التعليمي إلى الوزارة

المطالبات بسرعة تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي

هيئة الطرق والجسور: نسعى لرفع درجات العمل بجانب الاستعدادات لمجابهة طوارئ الخريف

آخر لحظة

لجنة إزالة التمكين تتفقد مصفاة الجيلى وتصدر عددا من القرارات

تربية الخرطوم تقيم ورشة صحية للامتحان

برلين تستضيف مؤتمر شركاء السودان بالخميس

الأمم المتّحدة تناشد مصر وإثيوبيا والسودان “العمل معاً” لحل الخلاف حول سد النهضة

الشمالية تقرر استمرار اغلاق الحدود وتمديد الحظر ١٥ يوما

صوت الأمة

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حركة مناوي: منبر جوبا ليس وحده من يصنع السلام

الخارجية: اقتربنا من الاتفاق مع واشنطن بشأن التعويضات

برلين تستضيف غداً شركاء السودان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

ولاية الخرطوم تعلن موعد امتحانات الأساس اليوم

أخبار اليوم

مؤتمر شركاء السودان.. حضور دولي رفيع وتعهدات بدعم الفترة الانتقالية

دقلو: تطبيق القانون والعقوبات الرادعه علي المتلاعبين باقتصاد البلاد

أبوهاجة يعزي إنابة عن البرهان في وفاة والدة أبناء البلال والإعلامي دقش

وزير الري:الآثار الإيجابية للسد على السودان يمكن ان تتحول الى مخاطر

احتجاجات بعطبرة ومحاولات لقطع الطريق القومي باشعال الاطارات

الوطن

الاتفاق على تعديلات وزارية وشيكة

القبض على “طارق حمزة”

هجوم إثيوبي جديد على الفشقة ومقتل جندي سوداني

توجيه بتسليم قمح مشروع الجزيرة للبنك الزراعي

تقرير أمريكي يحذر من استخدام سد النهضة في لعبة سياسية

ضبط (٤) طن فراخ فاسد بغرب كردفان

السوداني

وزير الري: الآثار الإيجابية لسد النهضة بالنسبة للسودان قد تتحول إلى مخاطر

ولاية الخرطوم : مؤتمر صحفي اليوم لإعلان موعد امتحانات الأساس

الاتحاد الاوربي :مؤتمر “برلين” لتوفير الدعم السياسي الشامل لحكومة حمدوك

قمر الدين : توافق مع مصر حول المشروع العربى لسد النهضة

تجدد الاشتباكات على الشريط الحدودي بين السودان واثيوبيا

القبض على مدير “سوداتل” السابق طارق حمزة

وكالة السودان للأنباء “سونا”

دقلو: تطبيق القانون والعقوبات الرادعه علي المتلاعبين باقتصاد البلاد

اللجنة الاقتصادية تبحث قضايا مكافحة التهريب وتخريب الاقتصاد الوطني

لينا الشيخ تُشرف على شحن نصف مليون كمامة لولايات دارفور

رئيس واعضاء مجلس السيادة يحتسبون عند الله تعالى د.ابراهيم دقش

الخارجية: السودان يؤكد الاستعداد لتقريب وجهات النظر بين اثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة

المانيا: مشاركة غير مسبوقة في مؤتمر برلين حول السودان

الاتحاد الاوربي: مؤتمر برلين فرصه لاظهار الدعم السياسي للسودان

الاتحاد الاوربي داعم للتفاوض المباشر بين الاطراف حول سد النهضة

مؤتمر شركاء السودان.. حضور دولي رفيع وتعهدات بدعم الفترة الانتقالية

لجنة إزالة التمكين تتفقد مصفاة الجيلى وتصدر عددا من القرارات

المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات والشؤون الانسانية يزور السودان

تجمع المهنيين يرفض تعديل قانون نقابات٢٠١٠ ويؤكد التمسك بمشروع قانون2020

وفدا الحكومة والحركة الشعبية شمال يستأنفان مفاوضات السلام

زيارة مفاجئة لقيادات لجنة التمكين لمصفاة الجيلي

البعث : مليونية ٣٠ يونيو لاستعادة زخم الثورة وعنفوانها

غرفة كورونا بولاية الخرطوم تناقش قضايا العالقين والدواء والخبز

والي كسلا يدعو لايجاد برتكول محدد للتعامل مع كورونا

صبير يجدد التزام حكومته بربط مناطق الإنتاج بالطرق القومية

القضارف: إحداث نقلة حقيقية حول مفهوم العمل الطوعي لمواكبة مقتضيات المرحلة

تجمع المهندسين الزراعيين بالجزيرة يدين تأخير مرتبات العاملين بالولاية

احتجاجات بعطبرة ومحاولات لقطع الطريق القومي باشعال الاطارات

مزارعو كسلا يدفعون بمذكرة مطلبية لوالي الولاية

والي ولاية الجزيرة المكلف يصدر قراراً بتكليف الأستاذ عمر عجبنا الضو مديرا عاما لمصلحة الأراضي بالولاية

ترتيبات لاستقبال وايواء ابناء الولاية الشمالية العائدين من مصر

المدير التنفيذي لمحلية حلفا يؤكد استقرار الأوضاع الصحية والأمنية بالمعابر