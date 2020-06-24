“مفيش مية يعني مفيش”.. رسالة صارمة من سيدة إثيوبية للمصريين!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجهت امرأة إثيوبية رسالة صارمة إلى المصريين الذين يتحدثون عن أحقيتهم في سد النهضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السيدة الإثيوبية في فيديو متداول، رصدته “وطن”: “أوصلوا رسالتي إلى المصريين الذين يثرثرون عبر السوشيال ميديا كثيراً، والذين يحلمون أن تحدث حرب في أثيوبيا”.

ورغم أنها تتحدث العربية المكسرة بصعوبة، إلا أنها أصرت على إيصال رسالتها بغير لغتها الأمهرية قائلة: “تخسون تشربون ماءنا، مفيش ماء، والسد خط أحمر، هل تعلمون ماذا يعني خط أحمر، كم سنة وأنتم تشربون ماءنا؟ كم سنة استفدتوا؟”. وطن سرب المادة السابقة غوتيريش يطالب إسرائيل بالعدول عن خطتها “الكارثية” المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 24 يونيو 2020م

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