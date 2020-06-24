روحاني يؤكد موافقة إيران على التفاوض مع واشنطن ولكن بهذه الشروط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع واشنطن علی طاولة 5+1 لكن على واشنطن الاعتذار وتعويض خسائر إيران والعودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ جميع التزاماتها.

وقال روحاني خلال اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء، إن “طريق التفاوض مع أمريكا سهل لكنه مشروط بعودة الأمريكيين إلى الاتفاق النووي”.

وأضاف: “إذا كان الأمريكيون جادين في الدعوة للتفاوض ولا يكذبون فالطريق معبد وبدلا من كل هذه التصريحات عليهم الاعتذار والعودة إلى المقررات الدولية وحينها سيرون كيف ستتحرك إيران في إطار العدالة والإنصاف والقانون والمقررات الدولية”.

واعتبر روحاني أن واشنطن تطلق دعوات للتفاوض مع إيران لحل مشكلات داخلية وبسبب الانتخابات.

RT