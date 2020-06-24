حمدوك يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخزانة الأمريكي

التاريخ: 24-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تلقى رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك أمس الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من وزير الخزانة الأمريكي السيد ستيفن منوشين للتباحث حول سير مفاوضات سد النهضة. Advertisements وبحسب سونا، أشاد الوزير الأمريكي بجهود السودان المبذولة للتوصل لتوافق بين الدول الثلاث السودان، ومصر، وإثيوبيا في ملف سد النهضة. من ناحيته شكر رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك الوزير الأمريكي على دعم الولايات المتحدة لإنجاح المفاوضات بين الدول الثلاث مؤكدا على أن السودان كطرف أصيل في هذه القضية سيواصل مجهوداته من أجل الوصول لاتفاق مرض لجميع الأطراف. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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