هيئة محامي دارفور تكشف تفاصيل لقائها بحميدتي

كشفت هيئة محامي دارفور عن تفاصيل لقائها بقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) حول مجزرة فض الاعتصام وقالت الهيئة في بيان لها امس علمنا من حميدتي أنه لم يتم أخذ أقواله بواسطة لجنة التحقيق المستقلة والمشكلة بواسطة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للتحقيق والتقصى في احداث جرائم فض الإعتصام برئاسة المحامي نبيل اديب ، وتعهدت الهيئة بأنها ستقدم للجنة المستقلة وبما توفر لديها من معلومات لتخضعها وفق معايير عملها في سماع البينة والتحري والتحقيق مع جميع أعضاء المجلس العسكري الإنتقالي المحلول وغيرهم من ذوي الصلة من الرسميين إستكمالا لتعاونها مع اللجنة.

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وأكدت هيئة محامي دارفور بأن تصريحات رئيسها محمد عبد الله الدومة الأخيرة فيما يختص بمشاركة قوات الدعم السريع في احداث فض الإعتصام كانت متعلقة فقط بما تم التحقيق والتقصي حوله بشأن مشاركة الفرقة الثامنة التابعة الدعم السريع ولفتت الى أن تحريات الهيئة كانت محصورة في الفرقة المذكورة وشهادات عن فارين منها، ولم تشمل غيرها من فرق وفصائل قوات الدعم السريع الأخرى ، وأوضحت أن الفرقة الثامنة التابعة للدعم السريع المذكورة ظهر بعض عناصرها وهم يحملون العصي والهراوات و يلاحقون بعض من المعتصمين عقب فض الإعتصام .

وكشفت هيئة محامي دارفور بحسب صحيفة الجريدة، عن حصولها على معلومات إضافية حول الفرقة المذكورة وهي تشير كما ورد في تقرير الهيئة الأولى بان تلك الفرقة لم تكن مسلحة ولم تستخدم السلاح .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)