الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف حماة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي على عدد من مواقعها العسكرية في ريف حماة.
وقالت الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني على لسان مصدر عسكري، إنه “في تمام الساعة 00,45 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع تابعة للجيش السوري في السلمية والصبورة بريف حماة”.
وأضافت الدفاع السورية إنه “وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط الدفاع الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى اهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات”.
وفي وقت سابق من مساء، أمس الثلاثاء، أعلنت الدفاع السورية مقتل اثنين من جنودها وإصابة 4 آخرين في هجمات معادية على مواقعها بأرياف السويداء وحمص ودير الزور.
وتصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في منطقة “السخنة” بريف حمص الشرقي.
وقال مصدر ميداني لمراسل “سبوتنيك” في حمص، إن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لأهداف معادية حاولت الوصول إلى نقاط عسكرية في بادية السخنة بريف حمص الشرقي”.
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