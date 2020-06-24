بماذا ردت السعودية بشأن موعد عودة المقيمين

التاريخ: 24-يونيو-2020
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أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، الثلاثاء أنه “لن يسمح بعودة المقيمين إلى البلاد، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، وإعلان ذلك رسميا وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول”.
جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: “مقيم عمل خروج وعودة، هل يستطيع العودة قبل انتهائها أو أنه لا يمكن دخول السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا؟”
ووفقا لنبأ أوردته “روسيا اليوم”، أكدت المديرية العامة للجوازات أن السلطات السعودية لن تسمح بعودة المقيمين إلا بعد إعلان انتهاء الوباء رسميًا، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول وأشارت الجوازات، إلى أنه “في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد”.
وأكدت، أنه “في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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