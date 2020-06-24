الرحلة الثانية من جسر المساعدات الانسانية للاتحاد الاوروبي تصل اليوم

التاريخ: 24-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements تصل الخرطوم اليوم الأربعاء الرحلة الثانية من جسر المساعدات الانسانية المقدمة من الاتحاد الاوروبي للسودان. وتقل الطائرة وفدا من الاتحاد الاوروبي برئاسة المفوض الاوروبي لإدارة الأزمات ووزير الدولة بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي وسيلتقيان السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وينتظر وفق ( سونا ) ان يتم التوقيع علي اتفاق تعاون بين منظمة الصحة العالمية و المجلس النرويجي بحضور الدكتور اكرم علي التوم وزير الصحة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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