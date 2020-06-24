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السودان وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق “الإصلاحات الهيكلية”

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 24-يونيو-2020

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السودان وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق “الإصلاحات الهيكلية”

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، الثلاثاء، عن توصله إلى اتفاق مع السودان بشان الإصلاحات الهيكلية لسياسات لاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجا مدته 12 شهرا، يخضع لمراقبة الصندوق.

 

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وكان السودان قال في بداية يونيو إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول، مما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.

 

وقال الصندوق بحسب شبكة اسكاى نيوز إن السودان قدم حزمة تشمل “إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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