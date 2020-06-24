الصحة : تسجيل (98) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

التاريخ: 24-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (98) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الى (8796) حالة، في حين تم تسجيل (8) حالة وفاة، وتماثل (139) حالة للشفاء وفق التقرير الوبائي ليوم السبت 20 يونيو 2020 و الذى اطلعت عليه (أخبار الخليج 365) . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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