بالصورة .. سوداني يصنع عربة بيع متنقلة بشكل جاذب للزبائن

نجح شاب سوداني في تصميم وصناعة عربة بيع متنقلة « تروللي» في ورشة حدادة محلية، بشكل جاذب وجميل لاقت إعجابا في أوساط رواد مواقع التواصل الإجتماعي. Advertisements ووفقا للعربية السودان،وبحسب ما اوردت صحيفة السوداني فإن الشاب من خريجي إحدى كليات الفنون الجميلة في السودان، استطاع أن يوظف ابداعه ومهاراته في إخراج تصميم جميل وجاذب للعربة مُغري للزبائن، وفي متناول اليد لصغار المستثمرين يمكن الاستعانة بها في تسويق العديد من البضائع والمنتوجات، وتتميز بسهولة الدفع اليدوي والتنقل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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