الدعم السريع يقيم معرضاً لضبطيات “الأسلحة” بنيالا

التاريخ: 24-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اعلن قائد قوات الدعم السريع بجنوب دارفور العميد عبد الرحمن جمعة بارك عن تنظيم معرض اليوم الأربعاء، لضبطيات الأسلحة والذخائر والدراجات النارية التي ضبطتها القوات بالمحليات الجنوبية بالولاية وشنت القوات النظامية المشتركة الشعر الماضي حملة إستعادة الأموال المنهوبة وجمع السلاح والقبض على المتفلتين. Advertisements وأوضح جمعة بحسب صحيفة السوداني أن قوات الدعم السريع استطاعت إستعادة أكثر من (٣٠) ألف رأس من البقر و (٥٠٠) رأس من الإبل إلى أصحابها من المتفلتين بجانب عدد كبير من الأسلحة والذخائر والدراجات النارية مشدا بسماحة وتعاون المواطنين بتلك المناطق وتجاوبهم مع القوات النظامية في استتباب الأمن. مؤكداً جاهزية أكثر من ( ٢٥٠) عربة لتأمين الموسم الزراعي وفتح المسارات وعزل الرعاة لتجنب الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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