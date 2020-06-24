التاريخ: 24-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اعتبر المهندس عادل علي ابراهيم وزير الطاقه والتعدين تكوين المحفظة التمويلية التجارية للسلع الاستراتيجية نقله نوعية واضعا في الأعتبار مشاركات قطاع التعدين التقليدي وشركات سودانية تعمل في التعدين ومخلفاته . Advertisements وقال الوزير في تصريحات صحفية وفق ( سونا) عقب اكتمال اجازة لائحة المحفظة واعضاء مجلس ادارتها الثلاثاء بقاعة الصداقة ان مشاركة قطاع التعدين التقليدي الاهلي وشركات التعدين السودانية بفعاليه كمساهم في المحفظة انجاز ونقله كبيره لها ما بعدها. وكشف عن تسليمهم كميات كبيره من الذهب اعتبارا من الأمس لمصفاة الذهب وخصص جزء منها للصادر والآخر مساهمة في المحفظة واشاد بدخول شركات التأمين في الجمعيه العموميه للمحفظة ومشاركتهم في لجانها . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعدين تكشف عن استلام كميات كبيره من الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.