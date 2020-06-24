الصحة بالخرطوم تطالب المستشفيات بخطة التشغيل

طالب مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. حمدان مصطفي حمدان المستشفيات برفع خطة للتشغيل، واوضح خلال مخاطبته الاجتماع الاول للجنة إعادة تشغيل المستشفيات والمرافق الصحية للعمل خلال جائحة كورونا بمباني الوزارة انه تم تكوين اللجنة في إطار مبادرة المكتب الموحد والجمعيات التخصصية لتشغيل الحوادث والعيادات المحولة والعمليات بالاضافة إلى العنابر، لافتاً الي انه تم عمل منصة كمبادرة من قبل منظمة السلام للرعاية لتشغيل المستشفيات.

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واشار حمدان بحسب ( سونا ) الي عمل مهام اللجنة في ترتيب زيارات ميدانية والتأكد من ان كل مستشفى لديها خطة تشغيل والعمل على تحليل للوضع الراهن والحوجة ووضع مقترح بمعالجة التغطية للكوادر الطبية، إضافة إلى التأكد من وجود ضابط ترحيل وضابط او مشرف للسكن بالمستشفى ووجود ضابط للإمداد (الاكسجين والدواء بشكل دائم) ومتابعة إكتمال نقاط ومناطق الفرز في كل المستشفيات والمراكز المتخصصة إضافة الى تحديد إجتماعات دورية للمتابعة ورفع مديونية المستشفيات.

من جانبه قال الاستاذ عمرو فتح الرحمن عضو مبادرة منظمة السلام للرعاية والإنماء انه تم إنشاء منصة إلكترونية إستراتيجية تفاعلية لتخدم الوزارة في ادارة الكوارث والازمات بسهولة وفق اسس استراتيجية في التخطيط والتنفيذ وفقاً لرسالة الوزارة ورؤيتها واهدافها وذلك تبعاً لمؤشرات القياس في تحقيق الأهداف وحل الإشكالية في حال عدم تحقيقها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )