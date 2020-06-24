التاريخ: 24-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة بعد الغاء رحلات إجلاء العالقين ليوم الأربعاء وانتشار شائعات إسفيرية باغلاق مطار الخرطوم مجددا بسبب ظهور حالات إصابات بالكورونا تصل ل50٪ من العائدين من مصر:-

• مدير سلطة الطيران المدني ينفي عبر إتصال هاتفي صباح الأربعاء مع الصحفي طلال مدثر صحة الانباء ويجلي الحقائق

• ابراهيم عدلان: لم نغلق المطار مجددا.. الغينا فقط رحلات الاربعاء لإعادة ترتيب الاوراق لاستقبال بقية رحلات العائدين

• عدلان: لاصحة لشائعة اننا اغلقنا المطار بسبب ظهور نتائج فحص كورونا للعالقين.. هذا الحديث غير صحيح.. هي شائعة.

• الطواقم الطبية بذلت مجهودات فوق طاقتها والجميع يقاتل بضراوة لاجل انجاح عمليات الإجلاء وبعدغد سنعاود الرحلات باذن الله. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الغاء رحلات إجلاء العالقين ليوم الأربعاء.. مدير الطيران: لاصحة لشائعة اغلاق مطار الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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