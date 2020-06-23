تحذير سوداني من مخاطر ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق

الثلاثاء 23 يونيو 2020

حذر وزير الري والموارد المائية السوداني بروفسير ياسر عباس، الثلاثاء، من مخاطر على بلاده حال عدم الاتفاق علي الملء الأول والتشغيل لسد النهضة.



وقال الوزير السوداني، إن الأثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر، دون اتفاق حول الملء الأول والتشغيل .

وأشار إلى وجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي.

واعتبر عباس، لدى مخاطبته تنوير لممثلي المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير بالوزارة، أن سد النهضة يمكن أن يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث والمتمثلة في توفير الطاقة من أثيوبيا والغذاء من السودان باستغلال أراضيه الزراعية ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر مع إنشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.