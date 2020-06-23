عاجل.. شحن نصف مليون كمامة لولايات دارفور

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الثلاثاء 23 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أشرفت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعيّة الأستاذة لينا الشيخ عمر محجوب على شحن الدفعة الأخيرة من الكمامات القماشيّة القابلة لإعادة الاستخدام، والمخصّصة لولايات دارفور، والبالغ عددها الإجماليّ نصف مليون كمامة، مقدّمة من الوكالة الألمانيّة للتعاون الدوليّ. واكتملت عمليات الشحن بالتعاون مع بعثة الاتّحاد الأفريقيّ والأمم المتّحدة في دارفور (يوناميد) التي تكفّلت بنقل الكمامات.
وأعربت الوزيرة، لدى لقائها رئيس بعثة اليوناميد في السودان، السيد/ جرمايا ماما بولو، ووفدًا من الوكالة الألمانيّة، ظهر اليوم، بقرية الخرطوم للشحن الجويّ؛ عن تقدير حكومة السودان وشعبه، لما تقوم به الوكالة والسفارة الألمانيّتين، وبعثة اليوناميد في السودان؛ من دعمٍ لجهود حكومة السودان في مكافحة جائحة كورونا.
تجدر الإشارة إلى أنّ الكمامات القماشيّة صُنعت بمشغلٍ وطنيّ خالص، وبأيدي رجال ونساء، سودانيّين وسودانيّات؛ وهو مشروعٌ اجتماعيٌّ وتجاريٌّ، يهدف إلى توظيف وتدريب الشرائح الضعيفة؛ كما يركّز على تمكين النساء وإيجاد فرص عمل لهن؛ حيث وفّر أكثر من (٣٠٠) فرصة عمل في ظروف الإغلاق والحظر الصحيّ التي تعيشها البلاد.
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