كويتيون يطلقون حملة ضد وزيرتهم للشؤون الاجتماعية بعد هذه التصريحات الاستفزازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بدولة الكويت بحملة تحت وسم #اقالة_مريم_العقيل ، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، عقب تصريحات لها أثارت استفزاز الناشطين عبر مواقع التواصل، ليطلقوا الحملة المطالبة بإقالتها وبشكل فوري وعاجل.

وفي التفاصيل قالت الوزيرة الكويتية مريم العقيل في تصريحات سابقة لها والتي تسببت بهذه الحملة الغاضبة ضدها، بأن هناك قانون بمجلس الأمة الكويتي لخفض الرواتب، راجية من المجلس إقرار هذا القانون.

وتابعت الوزيرة الكويتية في تصريحاتها بأن هناك أكثر من ثمانية آلاف كويتي مسجلون للوظائف الحكومية، وأن الجهات الحكومية الكويتية لا تتسع لهم. كما أكدت بأنها لا تمتلك أي مشكلة مع الوافدين المصريين، وتعتذر منهم على أي “قصور” من قبل الحكومة الكويتية.

تصريحات الوزيرة تلك أثارت موجة من التفاعلات من قبل المغردين والنشطاء، الذين أطلقوا الحملة المناهضة لها والمطالبة بإقالتها، وهذا ما شهدته مواقع التواصل واستطاعت “وطن” أن ترصده وتوثق جزءاً منه.ومن التغريدات التي نشرت حول الوسم “إقالة_مريم_العقيل”، قول أحد المغردين: “أتوقع التصريح الجاي لسعادة الوزيرة تقول لنا مبروك يا أبناء الكويت لقيت لكم وظائف بدول مجاورة وشقيقة، لأنه الحكمة قول لي من مستشارك أقول لك من أنت، فهذا النهج الذي يمارسونه مستشارين “بص حضرتك” وربعهم، فالحل هو الحلقة الأضعف، جيب المواطن”.فيما قال مغرد آخر: ” مع احترامي الشديد لها لكن تصريحاتك متناقضة، لا نستطيع الإستغناء عن الوافدين بعدين مانحتاج الكويتيين. ليش يكون في وافد بوظيفه معينه و الكويتيين بالالاف موجوديين و يبون الوظيفه، ليش تبدين الوافد على الكويتي”أما الثالث فقال: “يجب علاجها من عقدة رواتب الموظفين، قبل إقالتها من الوزارة، عندما كانت وزيرة المالية كانت تطالب الحكومة بتخفيض رواتب المواطنين، وعندما أصبحت وزيرة الشؤون تطالب المجلس بإقرار قانون تخفيض الرواتب”.