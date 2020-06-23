أنصار الله يعلنون “دك وزارة الدفاع والاستخبارات السعودية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن المتحدث باسم جماعة “أنصار الله”، يحيى سريع، تنفيذ عملية “توازن الردع الرابعة” على العاصمة السعودية الرياض، والتي وصفها بالعملية الهجومية الأكبر على السعودية.

وقال المتحدث إن عملية توازن الردع الرابعة “دكت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران”.

وتابع سريع: “عملية توازن الردع الرابعة تمت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة “قدس” و”ذوالفقار” وطائرات سلاح الجو المسير”.

وأكد سريع أن القوات المسلحة ستنفذ مزيدا من العمليات ضد أهداف سعودية حتى يتم رفع الحصار ووقف العدوان عن اليمن. المادة السابقة وليد المعلم: الهدف من قانون”قيصر” هو فتح الباب لعودة الإرهاب المقالة القادمة الخارجية التركية: فرنسا تلعب لعبة خطيرة في ليبيا بدعم كيانات “غير شرعية”

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