وليد المعلم: الهدف من قانون”قيصر” هو فتح الباب لعودة الإرهاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، بأن الهدف الحقيقي مما يسمى قانون قيصر هو فتح الباب لعودة الإرهاب مثلما كان في العام 2011.

وأضاف المعلم إن تصريحات مايك بومبيو وجيمس جيفري حول ما يسمى قانون قيصر تؤكد أنهم جوقة من الكذابين لأن من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه.

وتابع”في سورية معتادون على التعامل مع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ 1978 تحت مسميات عدة وصولا إلى ما يسمى قانون قيصر”، مؤكداً أنه “لا استثناءات فيما يسمى قانون قيصر والأمريكيون يكذبون عندما يقولون إنه يستثني المواد الطبية والغذائية”.

وشدّد المعلم على أنه “يجب تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف”، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية “سانا”.