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لافروف يدعو لتكثيف الجهود من أجل التسوية بين إسرائيل وفلسطين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، التزام روسيا بتكثيف جهود اللجنة الرباعية الدولية للوساطة من أجل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
أعلنت الخارجية الروسية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: “تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وأعرب الجانب الروسي عن التزامه بتكثيف جهود المجموعة الرباعية للوسطاء الدوليين لاستئناف عملية السلام من خلال حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس القانون الدولي المعترف به دولياً”.
يذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، ناقش وزيرا البلدين القضايا الملحة لجدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تطوير الاتصالات بين وزارتي الخارجية، وأنشطة اللجنة الحكومية المشتركة، والعلاقات الإنسانية والعمل المشترك في مجال مكافحة الفيروس التاجي.

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