علي شمخاني: أوروبا أصبحت دمية في يد “الأحمقين”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، أوروبا بأنها “دمية في يد أمريكا”، مشيرا إلى تجاهلها لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.
وقال شمخاني، في تغريدة له، “لماذا تجاهلت أوروبا الصنيع المشترك المتمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي للأحمقين وغیر الکفوءین بولتون وترامب، لتصبح دمية بأيديهما عبر تمرير القرار ضد إيران؟”.
وأضاف شمخاني “مستشار الأمن القومي (السابق) في البيت الأبيض، جون بولتون وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كتاب مذكراته بأنه شخص مزاجي وأحمق، ليصفه ترامب في المقابل بأنه أحمق وعديم الكفاءة”.
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