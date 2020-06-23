(11) مليون دولار خسائر بمشروع سندس الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف عدد من المستثمرين في مشروع سندس الزراعي، عن خسائر فادحة تكبدوها نتيجة للحرائق ومشاكل الري والقنوات تزيد عن (11) مليون دولار في الفترة من 2018 وحتى يونيو 2020م.

وقال المهندس الزراعي خضر محمد أحمد لـ(الصيحة)، إن خسائر المستثمرين في العام 2018م بلغت نحو مليوني دولار أمريكي نتيجة الحرائق وتعطل العمل بسبب شح المياه، فيما وصلت في 2019م إلى نحو (4) ملايين دولار أيضاً بسبب الحرائق ومشاكل المياه، وذكر أنها وصلت هذا العام حتى يونيو 2020م حوالي (5) ملايين دولار نتيجة اختناقات وعدم توفر المياه، وحوالي (100) ألف دولار خسائر جراء الحرائق، وقال إن جملة الخسائر للفترة من 2018م وحتى يونيو 2020 م فاقت الـ(11) مليون دولار.

وأوضح أصحاب شركات عاملة في المشروع، أن هنالك خسائر غير مباشرة تتكبدها شركات الحصاد خلال العام، حيث تفقد مبالغ لا تقل عن (500) ألف دولار في كل حصدة واحدة لا تتم بسبب الري، بخلاف تجارة قطع الغيار وخيوط التحزيم والترحيل وحركة الصادر بالميناء، وكل ذلك يتأثر بتوقف الحصاد. وقالوا “أيضاً يفقد قطاع الدواء أكثر من مليون دولار باعتبار أن هناك 10% من الصادر للأدوية”.

واوضحوا في تحقيق لـ(الصيحة)، أنه في هذا العام من يناير إلى يونيو 2020م كان يفترض أن يتم حصاد المساحة الكلية والتي تقدر بحوالي (14) ألف فدان في ثلاث حصدات ولكن في الواقع حصدت مرة واحدة وبالتالي هناك حصدتان فاقد وحساباتها 14000 فدانx 3 طن للفدان تساوي 42000 طن وسعر الطن حوالي 120 دولار وبالتالي يكون الفاقد والخسائر حوالي (5) ملايين دولار.

من جانبه أكد مدير عام مشروع سندس الزراعي لـ(الصيحة)، أنهم يعملون لحل مشاكل الري والقنوات بالمشروع ونجحوا بنسبة كبيرة، وأوضح أن الحرائق تستلزم من المتضرر اللجوء للقضاء، وأنهم مستعدون لمده بتقارير عن الخسائر.